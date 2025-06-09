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15:58, 9 июня 2025Культура

Лолита раскрыла секрет здоровой психики

Певица Лолита заявила, что отсутствие интереса к месту в чартах спасает психику
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что никогда не интересовалась местом в музыкальных чартах. Ее слова приводит Super.ru.

Говоря о том, что нужно артисту для здоровой психики, исполнительница отметила, что следует пережить отсутствие и присутствие денег, а также наличие славы и наоборот. «И еще никогда в жизни не интересоваться местом в чартах, и тогда психика нормальная, и ты делаешь то, что потом приносит тарелки [на премии «Муз-ТВ»]», — добавила Милявская.

Ранее Лолита заявила, что международный вокальный конкурс «Евровидение» давно ей не нравился. По словам певицы, мероприятие превратилось в «треш».

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