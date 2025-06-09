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12:02, 9 июня 2025Культура

Лолита описала «Евровидение» словом «треш»

Певица Лолита заявила, что конкурс «Евровидение» не имеет отношения к музыке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что международный вокальный конкурс «Евровидение» давно ей не нравился. Слова артистки приводит Telegram-канал News.ru.

По словам исполнительницы, мероприятие превратилось в «треш». «"Евровидение" — это там, где [группа] ABBA прозвучала. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар», — сказала она, добавив, что к музыке конкурс не имеет отношения.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить выступления Лолиты Милявской.

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