Лолита описала «Евровидение» словом «треш»

Певица Лолита заявила, что конкурс «Евровидение» не имеет отношения к музыке

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что международный вокальный конкурс «Евровидение» давно ей не нравился. Слова артистки приводит Telegram-канал News.ru.

По словам исполнительницы, мероприятие превратилось в «треш». «"Евровидение" — это там, где [группа] ABBA прозвучала. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар», — сказала она, добавив, что к музыке конкурс не имеет отношения.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить выступления Лолиты Милявской.