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14:13, 24 июня 2025Россия

Раскрыто число удерживаемых на Украине россиян

Москалькова: На Украине остаются 32 жителя Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Сумах остаются 32 жителя Курской области. Число удерживаемых на Украине россиян раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам омбудсмена, в Россию удалось вернуть 132 человека, из которых 22 — в результате переговоров в Стамбуле.

«Еще остается 32 человека в Сумах. И мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы, развернуть сознание [украинской стороны] к необходимости соблюдать Женевскую конвенцию, и просто к здравому смыслу», — отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Москальковой продолжать работу по обмену и возвращению пленных военнослужащих с Украины. «Это очень важная работа! Прошу вас продолжать», — говорил глава государства.

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