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14:15, 24 июня 2025Россия

Путин высказался об обмене пленными с Украиной

Путин поручил омбудсмену Москальковой продолжать работу по обмену пленными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой следует продолжать работу по обмену и возвращению пленных военнослужащих с Украины. Это на встрече с омбудсменом поручил президент России Владимир Путин, его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

«Это очень важная работа! Прошу вас продолжать», — высказался глава государства об обменах.

В пятницу, 20 июня, Минобороны России отчиталось об обмене пленными с Украиной. 19 июня состоялся аналогичный обмен. Конкретных данных по числу военных не приводилось.

Позже заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев уточнил, что из плена вернулись свыше тысячи российских военнослужащих.

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