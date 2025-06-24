Экс-офицер Моро: Французским наемникам платят в 3-4 раза больше, чем бойцам ВСУ

Гражданам Франции, которые служат наемниками в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), предлагают отпуск, а также зарплату, которая в три-четыре раза превосходит зарплаты украинских бойцов. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

«Речь идет, в частности, о кадровых французских военных. И платят им, скорее всего, не Украина, а пославшие их государства. Они не являются гражданами Украины и получают значительно больше, чем местные солдаты», — подчеркнул военный эксперт.

Моро добавил, что, по его оценке, в боевых действиях на стороне Украины участвуют десятки тысяч иностранцев из сстран ЕС. «Наиболее активно представлены Польша, Грузия и англосаксонские страны», — отметил он.