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00:30, 24 июня 2025Наука и техника

Разработан эффективный способ предотвращения коррозии железа

Angew Chem: Двухслойное покрытие из NHC и полимера защищает железо от коррозии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Laurenz Notter / Unsplash

Ученые разработали инновационный метод защиты железа от коррозии с помощью двухслойного покрытия, включающего монослой N-гетероциклического карбена (NHC) и перекрестно сшитую полимерную пленку. Такое покрытие обеспечивает эффективность защиты от коррозии более 99 процентов даже в агрессивной среде с высоким содержанием соли, что подтверждают результаты испытаний. Об этом сообщается в журнале Angewandte Chemie.

Ключевым элементом покрытия стал монослой NHC, который надежно связывается с поверхностью железа и служит прочной основой для нанесения вторичного полимерного слоя. Между NHC и полимером установлено химическое взаимодействие, благодаря чему покрытие становится особо устойчивым и долговечным в сложных условиях.

В ходе экспериментов с использованием электрохимических методов и микроскопии было выявлено, что толщина полимерного слоя на поверхности с NHC превышает аналогичный слой без него. Это связано с высокой плотностью активных центров NHC, стимулирующих полимеризацию и улучшение сцепления.

Новое покрытие открывает перспективы для промышленного применения в защите металлических изделий от коррозии, что важно для повышения надежности и срока службы оборудования в различных отраслях, включая морскую технику и транспорт.

Ранее ученые открыли механизмы формирования защитных слоев на электродах и улучшили состав электролитов, что замедлило деградацию аккумуляторов и повысило их стабильность.

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