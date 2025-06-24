Российские спортсмены примут участие во Всемирных играх в Китае

Сборная России завоевала 36 медалей на чемпионате мира по муайтай

Российские спортсмены по неолимпийским видам спорта готовятся к выступлению на Всемирных играх, которые пройдут с 7 по 17 августа в китайском Чэнду. Об этом стало известно в ходе сессии-презентации на Петербургском международном экономическом форуме, где выступили президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин.

Российская сборная по муайтай показала выдающиеся результаты на майском чемпионате мира в Анталии, завоевав 36 медалей, включая 17 золотых.

«Всемирные игры — это большой спортивный праздник и возможность не только показать свои навыки на ринге, но и шанс оценить уровень проведения больших комплексных соревнований. Это возможность быть в тренде, возможность пообщаться с коллегами, быть в повестке, продвигать свои мысли и идеи. Мы провели значительную подготовительную работу на всех направлениях. В Китай едем за победами. Уверен, не подведем», — заявил Путилин.

Особые надежды возлагаются на муайтай, где российские спортсмены традиционно сильны — 11 золотых медалей на взрослом чемпионате мира и 6 на молодежном первенстве.

На Всемирных играх россияне выступят в нейтральном статусе по девяти видам спорта: муайтай, айкидо, бильярдному спорту, подводному спорту, воднолыжному спорту, джиу-джитсу, самбо, каратэ и ушу. В соревнованиях примут участие около 4000 спортсменов из разных стран. Как отметил восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых, Всемирные игры — важная ступень для неолимпийских видов спорта, так как успешное выступление может открыть дорогу в олимпийскую программу.

Федерация муайтай России продолжает активную международную деятельность, несмотря на сложную ситуацию в мировом спорте.

«Мы не просто выступаем на чемпионатах, но и подтверждаем лидерство в неофициальном общекомандном зачете», — подчеркнул Путилин.

На ПМЭФ особое внимание уделили командному духу российских спортсменов, отмеченному специальной наградой Team Spirit на последнем чемпионате мира.