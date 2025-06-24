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20:06, 24 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о последствиях повышения цен на воду

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Повышение тарифов на воду затронет бизнес
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Повышение тарифов на воду затронет в первую очередь бизнес, а не обычных россиян. О возможных последствиях подорожания этого вида коммунальных услуг предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

Специалист напомнил, что Счетная палата предложила увеличить плату за использование воды для предприятий в 10 раз. Жилые дома мера не затронет, потому что тарифы на воду там регулирует Жилищный кодекс.

«Но если бизнес начнет перекладывать свои расходы на цены товаров, в итоге это может ударить по карманам граждан», — пояснил Бондарь. По словам эксперта столь резкий рост тарифов связан с тем, что сейчас компании платят за водопользование слишком мало — около 0,01 процента от своих затрат. Однако, чтобы мера сработала правильно, нужно защитить от резкого роста тарифов социально значимые производства или малый бизнес, заключил специалист.

Ранее Бондарь назвал самые частые мошенничества в сфере ЖКХ. По словам эксперта, одной из популярных уловок мошенников стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».

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