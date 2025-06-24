Россияне назвали главные проблемы экологии

Роквул: 57 % москвичей волнует проблема сокращения выбросов

Более половины жителей Москвы и области волнуют проблемы сокращения выбросов и вторичной переработки. Главные вопросы экологии россияне назвали в исследовании компании Роквул, результаты передает «Газета.Ru».

Опрос показал, что 28 процентов москвичей начали больше интересоваться экологией за последние пять лет. Пять процентов стали внимательнее следить за деятельностью местных промышленных предприятий, в том числе за соблюдением ими экологических норм. Еще 14 процентов отметили, что тема окружающей среды заботила их всегда.

Приоритетными вопросами ESG-повестки жители столичного региона считают сокращение выбросов (57 процентов), вторичную переработку (53 процента) и экономию ресурсов (31 процент). Еще 26 процентов назвали самым значимым пунктом заботу о сотрудниках, 21 процент — использование возобновляемой энергии. 16 процентов признались, что их не интересует ESG.

По мнению респондентов, важнее всего учитывать экологию при покупке продуктов питания (51 процент). На втором месте оказались детские товары (12 процентов), на третьем — бытовая химия (семь процентов). Еще шесть процентов проголосовали за строительные материалы.

Ранее в России начали по-новому следить за вывозом мусора. Для этого Российский экологический оператор (РЭО) запустил рейтинг по предоставлению услуги вывоза твердых коммунальных отходов для регионов.