Россиянин устроил опасные гонки с полицией и отбивался от нее ногами

В Ингушетии пьяный водитель устроил гонки с полицией и отбивался от нее ногами

В Ингушетии задержали 22-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения, который устроил гонки с полицией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, в селе Барсуки водитель на тонированной машине без номеров отказался останавливаться по требованию полиции и нажал на газ, началась погоня. Молодой человек не раз нарушил ПДД — выезжал на встречную полосу и петлял по дороге.

В результате полицейские прострелили колеса автомобиля, чтобы его остановить. При задержании водитель стал отбиваться ногами, его скрутили. Выяснилось, что у него не было прав, а в машине сидели еще двое пьяных пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

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