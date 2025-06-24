Россиянин выпал с балкона отеля в Турции во время отпуска и довел жену до инфаркта

Ural Mash: Россиянин выпал с балкона отеля в Турции и выжил

Российский турист выпал с балкона отеля в Турции во время отпуска с женой и довел ее до инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что Дмитрий Помаз из свердловского города Верхняя Салда отдыхал в супругой Олесей. Утром в один из дней отпуска он упал с третьего этажа и получил множество переломов. Мужчина выжил и в настоящее время подключен к аппарату ИВЛ. А вот Олеся, узнав о случившемся, не смогла пережить это — у женщины случился инфаркт.

Страховая компания не стала платить за лечение Дмитрия, его близкие уже получили счет на миллион рублей, а ежедневно к сумме прибавляется еще 100 тысяч рублей. Жители его родного города собрали деньги, чтобы перевезти тело Олеси домой.

Ранее российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и не выжил. 35-летний Владислав Л. из Ульяновска привез малярию из поездки на Занзибар, где он отдыхал с беременной женой в феврале.