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14:28, 24 июня 2025Силовые структуры

Россиянка призналась в расправе над подругой после задержания из-за другого преступления

В Башкирии женщина убила сына и подругу с разницей в 19 лет
Варвара Митина (редактор)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летней местной жительницы, которая расправилась с сыном и подругой с разницей по времени в 19 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ее дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В 1990-х годах женщина была судима за расправу над мужем, которому нанесла удары топором и попыталась сжечь тело.

В ноябре 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. На месте нашли 40-летнего мужчину, который жил в доме с мамой. Женщину задержали. Во время допроса она заявила, что в ходе ссоры толкнула сына, он упал, ударился головой о тумбочку, а она, испугавшись, подожгла дом. Однако экспертиза показала, что травма образовалась вследствие нескольких ударов тупым предметом, возможно, обухом топора, который был обнаружен обгоревшим на месте происшествия.

Способ совершения этих преступлений был схож с нераскрытой расправой над женщиной в 2005 году, которая произошла в соседней деревне. Задержанную заподозрили в причастности к этому преступлению. В результате она призналась, что в июле 2005 года была в гостях у 45-летней подруги. Между ними случилась ссора из-за ревности, во время которой гостья нанесла хозяйке несколько ударов топором, после чего подожгла одеяло на диване и скрылась.

Ранее в Свердловской области полиция задержала двоих местных жителей, которые семь лет назад совершили покушение на главу Талицкого городского округа.

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