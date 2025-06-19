Открывшие прицельный огонь из пистолета ТТ по главе российского города попались

В Свердловской области полиция задержала 2 участников покушения на главу Талицка

В Свердловской области полиция задержала двоих местных жителей, которые семь лет назад совершили покушение на главу Талицкого городского округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Они проходят подозреваемыми по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Мужчины являются предпринимателями. По версии следствия, весной 2018 года подозреваемые, у которых был конфликт с главой муниципалитета, решили расправиться с ним, в том числе и для того, чтобы устранить препятствия в ведении бизнеса. Вечером 25 апреля 2018 года мужчины открыли огонь из пистолета ТТ (Тульский Токарева) по машине потерпевшего. Однако осуществить свой план злоумышленники не смогли.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.

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