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20:14, 19 июня 2025Силовые структуры

Открывшие прицельный огонь из пистолета ТТ по главе российского города попались

В Свердловской области полиция задержала 2 участников покушения на главу Талицка
Варвара Митина (редактор)

Кадр: «СУ СК России по Свердловской области» / VK

В Свердловской области полиция задержала двоих местных жителей, которые семь лет назад совершили покушение на главу Талицкого городского округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Они проходят подозреваемыми по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Мужчины являются предпринимателями. По версии следствия, весной 2018 года подозреваемые, у которых был конфликт с главой муниципалитета, решили расправиться с ним, в том числе и для того, чтобы устранить препятствия в ведении бизнеса. Вечером 25 апреля 2018 года мужчины открыли огонь из пистолета ТТ (Тульский Токарева) по машине потерпевшего. Однако осуществить свой план злоумышленники не смогли.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых добавил, что мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из главных воров в законе, лидера сухумского воровского клана 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский.

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