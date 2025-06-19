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17:11, 19 июня 2025Силовые структуры

В Москве возбудили дело против одного из главных воров в законе

В Москве возбуждено дело против лидера сухумского воровского клана Джангвеладзе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из главных воров в законе, лидера сухумского воровского клана 64-летнего Мераба Джангвеладзе, известного как Мераб Сухумский. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, фигурант считается одним из наиболее авторитетных воров постсоветского пространства. Отмечается, что в марте его брат Леван не выжил в результате покушения, произошедшего в Тбилиси.

Джангвеладзе подозревается по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По информации пресс-службы МВД России, с 1985 года по настоящее время он имеет соответствующий негласный статус, влияние и контроль над деятельностью криминальных структур на территории России. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Предположительно, сейчас он скрывается за границей. Правоохранители занимаются установлением его местонахождения и проводят мероприятия, направленные на его задержание.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси была совершена расправа над серым кардиналом преступного мира России.

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