Российские банки предложили премировать за борьбу с мошенниками

НСПК предложила премировать банки за возврат украденных мошенниками денег

Российские банки предложили премировать за возврат украденных мошенниками денег. Денежный стимул для борьбы с мошенниками предложила ввести Национальная система платежных карт (НСПК), сообщает «Коммерсантъ».

Организация намерена в рамках сервиса «Добрая воля» поощрять банки, если те вернут отправителю деньги, которые пытались похитить мошенники. Обсудить такую меру собираются на совете участников и пользователей платежного рынка. Размер премии предлагают установить в размере пяти процентов (но не более пяти тысяч рублей).

Программа, в рамках которой банки, помогающие остановить мошеннические трансакции, возвращают средства в банк отправителя, действует с сентября 2023 года. За это время обманутым пользователям вернули более 97 миллионов рублей. Пока опция доступна только для владельцев карт российской платежной системы «Мир», но банки могут между собой договориться и о сотрудничестве при переводах с карт других платежных систем.

Представители Центробанка отмечали, что в 2024 году российские банки вернули клиентам похищенные мошенниками средства почти в каждом шестом случае (17,3 процента). Частично получили потерянные средства 4,6 процента клиентов, а 12,7 процента граждан удалось вернуть их полностью. За последний год показатель вырос почти вдвое — в 2023-м он составлял 8,7 процента. Тогда объем возвращенных денег составил 1,38 миллиарда рублей. «По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России», — напомнили представители регулятора.