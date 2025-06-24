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18:08, 24 июня 2025Моя страна

Российские ученые разработали обладающую интуицией нейросеть

Минобрнауки: Российские ученые разработали обладающую интуицией нейросеть
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) разработали обладающую интуицией нейросеть. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

Так, разработка может применять интуитивный подход при создании новых материалов и соединений. Специалисты научили искусственный интеллект оценивать молекулярную сложность так же, как это делают эксперты, обучаясь на их опыте.

Ранее сахалинец «поигрался» с нейросетью и кардинально изменил два места в Холмске. Местный житель удивился, когда ИИ предложил в «захламленной местности» на Первомайской улице сделать место для отдыха.

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