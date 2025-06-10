Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

Сахалинец преобразил два места в Холмске с помощью нейросети

Сахалинец «поигрался» с нейросетью и кардинально изменил два места в Холмске. Новым обликом города он поделился с телеканалом АСТВ.

Местный житель удивился, когда ИИ предложил в «захламленной местности» на Первомайской улице сделать место для отдыха. На данный момент, как отмечается, там все застроено гаражами. Нейросеть же создала в этой части города отдельную зону, где можно было бы покататься на лодках и посидеть в береговых кафе около водоема.

Также в портовом городе ИИ сделал фуникулер. Такой транспорт соединил бы главные холмские улицы с обновленной площадью Мира, указал местный житель в подписи к видео, на котором движется красный вагончик. Россиянин добавил, что с появлением фуникулера в Холмске была бы создана еще одна видовая площадка на верхней платформе и «шикарная фотозона». Но главное, уточнил он, — вагончик на рельсовой тяге сделал бы город удобнее, в том числе для пожилых жителей.

Россияне все чаще применяют ИИ в разных областях. В частности, недавно газета «Краснодарские известия» впервые создала номер, полностью написанный нейросетью. А в Восточно-Сибирском университете технологий и управления появился «нейросетевой стилист», который поможет людям в подборе модных образов из одежды.