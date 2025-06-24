ТАСС: ВС России обманули ВСУ в Перестройке ДНР, незаметно подойдя

Российские бойцы обманули солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Перестройка Донецкой народной республики (ДНР), незаметно подойдя к позициям противника на открытой местности. Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Тибет в беседе с ТАСС.

«Ребята прошли по открытой местности, застали врасплох и выполнили задачу. Они, получается, не заметили нас. Сейчас очень хорошо выросла трава, и объектив, получается, не такой сильный», — рассказал Тибет.

По его словам, бойцы ВСУ ожидали наступление Вооруженных сил (ВС) России в лесополосах и не предусмотрели передвижение по открытой местности.

Ранее сообщалось, что ВС России продвинулись в районе Клещеевки, Дачного и Дзержинска (украинское название — Торецк) на константиновском направлении, а также возле Федоровки и Шевченко на западе ДНР в направлении Днепропетровской области.