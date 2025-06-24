Российский регион начнет поставки консервированных рогов в Китай

В Республике Алтай приготовились к началу экспорта пантов марала в Китай

Власти Республики Алтай планируют начать поставки консервированных пантов (не успевших окостенеть молодых рогов) марала в Китай. Об этом на сессии регионального Госсобрания заявил исполняющий обязанности председателя правительства региона Александр Прокопьев, которого цитирует ТАСС.

Как следует из публикации, в республике, являющейся российским лидером по поголовью маралов, собираются запустить экспорт после принятия соответствующего санитарного протокола между двумя странами. Его ожидают до конца 2025 года.

Отрасль мараловодства, по словам Прокопьева, столкнулась с экономическими трудностями на фоне санкций, и несколько из 68 республиканских предприятий сейчас находится в предбанкротном состоянии. Он уточнил, что это происходит из-за утраты рынков сбыта.

Молодые рога маралов — крупных представителей семейства оленевых — активно используются в медицине в связи с наличием в них железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот. На Алтае, в том числе среди туристов, популярны пантовые ванны для лечения и восстановления организма.

Сезон срезки пантов приходится на май и июнь. Как писали «Вести», в этом году качество пантов будет высоким благодаря достаточному количеству запасенных кормов и комфортной из-за теплой погоды зимовке животных.