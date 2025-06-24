Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 24 июня 2025Экономика

Российский регион начнет поставки консервированных рогов в Китай

В Республике Алтай приготовились к началу экспорта пантов марала в Китай
Дмитрий Воронин

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Власти Республики Алтай планируют начать поставки консервированных пантов (не успевших окостенеть молодых рогов) марала в Китай. Об этом на сессии регионального Госсобрания заявил исполняющий обязанности председателя правительства региона Александр Прокопьев, которого цитирует ТАСС.

Как следует из публикации, в республике, являющейся российским лидером по поголовью маралов, собираются запустить экспорт после принятия соответствующего санитарного протокола между двумя странами. Его ожидают до конца 2025 года.

Отрасль мараловодства, по словам Прокопьева, столкнулась с экономическими трудностями на фоне санкций, и несколько из 68 республиканских предприятий сейчас находится в предбанкротном состоянии. Он уточнил, что это происходит из-за утраты рынков сбыта.

Молодые рога маралов — крупных представителей семейства оленевых — активно используются в медицине в связи с наличием в них железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот. На Алтае, в том числе среди туристов, популярны пантовые ванны для лечения и восстановления организма.

Сезон срезки пантов приходится на май и июнь. Как писали «Вести», в этом году качество пантов будет высоким благодаря достаточному количеству запасенных кормов и комфортной из-за теплой погоды зимовке животных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль пообещал Ирану ответ за нарушение прекращения огня

    Иран подтвердил перемирие с Израилем

    Показана квартира арестованного вице-губернатора Белгородской области

    В России оценили достигнутое перемирие между Израилем и Ираном

    Подросток изнасиловал ребенка в российском детском лагере

    Лавров прокомментировал перемирие между Израилем и Ираном

    Раскрыта стоимость выступления Лолиты

    Мертвый спутник НАСА подал сигнал впервые за 60 лет

    Российский регион начнет поставки консервированных рогов в Китай

    У супругов одновременно нашли рак после 21 года отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости