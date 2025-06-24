Сестра Кейт Мосс пришла с голой грудью на фестиваль

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс пришла в откровенном наряде на фестиваль BludFest, который проходит в Англии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица выбрала для мероприятия боди с прозрачным верхом и микрошортами. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер.

В то же время Мосс подобрала для своего образа черные балетки и солнцезащитные очки такого же цвета. Кроме того, она сделала макияж с акцентом на нюдовую помаду и уложила волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс опубликовала в своих соцсетях откровенное фото. Тогда модель попозировала перед камерой в расстегнутых джинсах и белой облегающей майке, сквозь ткань которой виднелась голая грудь.