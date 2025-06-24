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18:14, 24 июня 2025Мир

В Венгрии назвали спасший НАТО от столкновения с Россией фактор

Сийярто: НАТО удалось избежать прямого столкновения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Прямого столкновения между Россией и НАТО удалось избежать, так как вопрос о членстве Украины в альянсе не стоит на повестке дня. Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети X.

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Рациональность возобладала», — говорится в публикации.

По его словам, предстоящий саммит НАТО станет первой с 2022 года встречей, на которой вопрос поддержки Украины не будет основным. Сийярто подчеркнул, что в этот раз страны-члены альянса уделят внимание укреплению НАТО и коллективной обороны.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что на грядущем саммите стран-членов Североатлантического альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления страны в альянс.

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