Стало известно о решении стран НАТО по Украине

Politico: На саммите стран НАТО будет подтверждена поддержка Украины

На грядущем саммите стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге, который пройдет 24-25 июня, будет подтверждена поддержка Украины, но без конкретики по срокам вступления страны в альянс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — отметил высокопоставленный немецкий чиновник на условиях анонимности.

Сообщается, что помощь Украине отныне будет учитываться в национальных оборонных расходах. Также он подчеркнул, что ключевым было включение в финальную декларацию коллективной поддержки Украины всеми 32 странами альянса.

Ранее сообщалось, что союзники Киева на саммите НАТО могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без военной помощи не только от США, но и от поддерживающих его стран Европейского союза. «Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны», — указано в статье.