Сообщение о необоснованном ударе ВС РФ по лицею на Украине не подтвердилось

Информация о необоснованном ударе ВС РФ по лицею на Украине не подтвердилась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла необоснованный удар по зданию лицея в Белгород-Днестровском в Одесской области. Эти данные не подтвердились.

Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что во время прилета в лицее, согласно некоторым сообщениям, проходил сбор или совещание. «Возможно, было выявлен некий децентрализованный склад БК и снаряжения мобильных групп. ВСУ часто используют гражданскую инфраструктуру для таких целей», — говорится в сообщении.

Также появились кадры с разбора завалов, на которых заметны военные ящики у входа в лицей. Украинская сторона подтвердила, что детей в здании не было, и сообщила о гибели якобы сотрудников учреждения, их тела не показывают.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданские объекты для размещения вооружений. Так, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что бронетехнику, артиллерию и РСЗО разместили в Кривом Роге на территории гимназии № 44.

В августе 2022 года Amnesty International (признана нежелательной в России) опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах. Это нарушает международное гуманитарное право и законы войны. В 22 из 29 школ, которые посетили правозащитники, они обнаружили солдат или свидетельства военной деятельности.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».