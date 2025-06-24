Сообщение об ударе по гражданской инфраструктуре Киева опровергли

Заявление Зеленского об ударе по гражданской инфраструктуре Киева опровергли

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что целью ночной ракетной атаки России была гражданская инфраструктура Киева, включая жилые дома. В Минобороны России опровергли данную информацию.

Зеленский уточнил, что пять многоквартирных домов в украинской столице получили повреждения в результате российского удара. Глава государства также опубликовал несколько фотографий, сделанных представителями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — на них видно, как спасатели разбирают завалы.

Данная информация не соответствует действительности. В официальном Telegram-канале Минобороны доложили, что Вооруженные силы России в ночь на понедельник, 23 июня, нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, а также по инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в ведомстве.

Разрушения жилых домов в украинской столице, о которых упоминал президент страны, вероятнее всего связано с работой систем противовоздушной обороны. Некоторые Telegram-каналы публиковали фото, на которых запечатлен фрагмент американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, лежащий на земле. Авторы постов указывали, что обломки упали на улицы Киева после того, как над городом были сбиты ракеты.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая также обратила внимание на случившееся. «Слишком много вопросов к Воздушным силам, ПВО и лично главнокомандующему с министром обороны, но пока промолчу», — написала она в своем Telegram.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в ударах по гражданской инфраструктуре, однако в Кремле опровергали данную информацию. В частности, соответствующие сведения недавно озвучил российский президент Владимир Путин. «Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса [Украины]: по заводам, которые производят военную технику», — сказал он.

Утверждения, что жилые дома в Киеве получили повреждения в результате российского ракетного удара, получили распространение исключительно в украинских источниках. В то время как российские СМИ публиковали официальные сведения от Минобороны, в их числе оказались РИА Новости, «Коммерсантъ», РБК, «Известия», ТАСС.

Украинский президент заявил, что целью недавней ночной ракетной атаки России была гражданская инфраструктура Киева. Однако данная информация не подтвердилась, в Минобороны России рассказали, что ВС нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киевской области.

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