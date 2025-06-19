Путин опроверг сообщения об уничтожении Россией жилых кварталов в Киеве

Путин: РФ не уничтожала жилые кварталы в Киеве, удар нанесен по военным заводам

Президент России Владимир Путин отверг утверждения, что ВС РФ якобы уничтожили жилые кварталы в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса [Украины]: по заводам, которые производят военную технику», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что новые переговоры Украины и России могут пройти после 22 июня.

В ночь на 17 июня по украинским объектам был нанесен групповой удар. В Минобороны России сообщили, что атака была совершена при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных БПЛА. Целью были объекты военно-промышленного комплекса, расположенные в Киевской области и Запорожье.