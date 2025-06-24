Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:39, 24 июня 2025Бывший СССР

Сосредоточенный удар ВС России обратил в бегство ВСУ в ДНР

Марочко: ВСУ после сосредоточенного удара ВС РФ бросили позиции у Карповки в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Сосредоточенный удар ВС России обратил в бегство подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у реки Нитриус рядом с населенным пунктом Карповка в Донецкой народной республике (ДНР). Противние вынужденно бросил свои позиции, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Наши войска уничтожили укрепрайон в Карповке и продвинулись на северо-западе населенного пункта. ВСУ были вынуждены покинуть часть своих позиций в устье реки Нитриус и оттянуть силы и средства в глубь населенного пункта», — уточнил военный эксперт.

Собеседник агентства добавил, что в Карповке продолжаются активные боевые столкновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о положении ВСУ в регионе. «Красноармейское направление, там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать, в районе Котлино», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о решении стран НАТО по Украине

    Российские войска вошли в одно из сел в ДНР

    Сервисы такси бросились скупать иномарки в лизинг

    Британия выставила требование Ирану

    В ВСУ предупредили о новой усиленной волне атак со стороны России

    Рогов сообщил о продвижении российских военных к границам ДНР

    Глава еще одного региона России сообщил о перехвате украинского дрона

    Стрелявшего в директора российского колледжа из-за денег задержали

    Порномодель раскрыла причину госпитализации после секса с 583 мужчинами

    Российские банки предложили премировать за борьбу с мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости