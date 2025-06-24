Марочко: ВСУ после сосредоточенного удара ВС РФ бросили позиции у Карповки в ДНР

Сосредоточенный удар ВС России обратил в бегство подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у реки Нитриус рядом с населенным пунктом Карповка в Донецкой народной республике (ДНР). Противние вынужденно бросил свои позиции, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

«Наши войска уничтожили укрепрайон в Карповке и продвинулись на северо-западе населенного пункта. ВСУ были вынуждены покинуть часть своих позиций в устье реки Нитриус и оттянуть силы и средства в глубь населенного пункта», — уточнил военный эксперт.

Собеседник агентства добавил, что в Карповке продолжаются активные боевые столкновения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о положении ВСУ в регионе. «Красноармейское направление, там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать, в районе Котлино», — заявил он.