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19:01, 24 июня 2025Наука и техника

Способности ОПК России производить «ракетный шедевр» оценили

Коротченко: ОПК России способен удовлетворить потребности РВСН в «Орешнике»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России могут на сто процентов удовлетворить потребность ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России в ракетных комплексах «Орешник». Способности промышленности оценил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

«Промышленность полностью способна удовлетворить текущие и перспективные потребности РВСН в ракетных комплексах данного типа», — сказал он, комментируя заявление президента России Владимира Путина о запуске серийного производства комплексов с баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

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По словам Коротченко, «Орешник» — это шедевр российских твердотопливных технологий в области боевого ракетостроения. Он отнес к достоинствам комплекса колесное шасси, которое позволяет развернуть «Орешник» в любом позиционном районе. Эксперт отметил, что ракеты комплекса способны поражать цели на территории любой европейской страны-члена НАТО. Поэтому часть носителей из состава стратегических ядерных сил, которые были нацелены на Европу, можно перенацелить на другие объекты потенциального удара.

Ранее в июне западное издание Military Watch Magazine писало, что поступление «Орешника» на вооружение — это поворотный момент в развитии возможностей ракетных войск России.

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