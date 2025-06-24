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11:22, 24 июня 2025Россия

Стало известно о новых попытках пехоты ВСУ прорваться в Курскую область

Стало известно о новых попытках ВСУ прорваться на территорию Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

адр: Telegram-канал «Старший Пограннаряда 🇷🇺»

Стало известно о новых попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Старший Пограннаряда».

По его данным, ВСУ пытаются прорвать российскую оборону в приграничной зоне Глушковского района. При этом в наступательных действиях противник задействует исключительно пехотные группы, которые идут вперд без поддержки тяжелой техники, отмечает канал.

В частности, ВСУ пытаются выйти на дорогу, ведущую к райнцентру — поселку Глушково, поясняет автор канала. Однако пока их попытки не имеют успеха, а «прилегающие к границе лесополки усеяны телами солдат ВСУ», добавляет он.

24 июня о новых атаках украинских войск рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн. Он сообщил об атаке ВСУ на село Кудинцево Льковского района, в результате чего повреждения получили дома местных жителей.

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