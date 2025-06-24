ТАСС: Иностранные наемники ВСУ пытаются бежать с позиций на границе ДНР

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать со своих позиций в районе села Январское на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Переброшенные недавно в Январское наемники пытаются бежать. В радиоэфире визжат и плачут, жалуются на обстановку на фронте», — рассказали силовики. По их словам, наемники пытаются сбежать с поля боя из-за мощных российских ударов.

По данным собеседника агентства, на этом участке иностранный контингент ВСУ уже понес потери.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило несколько групп иностранных наемников в район населенного пункта Январское. Отмечается, что помимо них туда отправили группу женщин, которые выполняют функции переводчиков.

