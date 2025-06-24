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10:34, 24 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках бегства иностранных наемников ВСУ

ТАСС: Иностранные наемники ВСУ пытаются бежать с позиций на границе ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать со своих позиций в районе села Январское на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Переброшенные недавно в Январское наемники пытаются бежать. В радиоэфире визжат и плачут, жалуются на обстановку на фронте», — рассказали силовики. По их словам, наемники пытаются сбежать с поля боя из-за мощных российских ударов.

По данным собеседника агентства, на этом участке иностранный контингент ВСУ уже понес потери.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило несколько групп иностранных наемников в район населенного пункта Январское. Отмечается, что помимо них туда отправили группу женщин, которые выполняют функции переводчиков.

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