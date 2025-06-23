ТАСС: ВСУ перебросили наемников на границу Днепропетровской области и ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько групп иностранных наемников в район населенного пункта Январское на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Несколько групп иностранных наемников сейчас переброшены противником в Январское», — указано в сообщении источника.

Отмечается, что вместе с наемниками туда была переброшена группа женщин, которые выполняют функции переводчиков.

Ранее командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Пчела сообщил, что наемники из европейских стран сражались на стороне ВСУ в населенном пункте Запорожье в ДНР.