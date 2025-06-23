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11:44, 23 июня 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили иностранных наемников на границу Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ перебросили наемников на границу Днепропетровской области и ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько групп иностранных наемников в район населенного пункта Январское на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Несколько групп иностранных наемников сейчас переброшены противником в Январское», — указано в сообщении источника.

Отмечается, что вместе с наемниками туда была переброшена группа женщин, которые выполняют функции переводчиков.

Ранее командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Пчела сообщил, что наемники из европейских стран сражались на стороне ВСУ в населенном пункте Запорожье в ДНР.

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