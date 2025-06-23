ТАСС: В селе Запорожье в ДНР нашли тела наемников с документами Польши и Испании

Наемники из европейских стран сражались на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Пчела.

«В основном поляки были [в Запорожье]. У погибших также документы есть — польские. И Испания», — отметил он.

Как утверждает боец, в личных вещах наемников были также обнаружены соответствующие шевроны. Пчела указал, что в Запорожье также встречались наемники из других государств Европы.

Ранее 21 июня сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняли населенный пункт Запорожье в ДНР. Как отметили в Министерстве обороны, это стало значимым шагом на пути к полному взятию под контроль региона.