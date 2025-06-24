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16:22, 24 июня 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ провести подготовку высадки морского десанта в Крыму

Российские военные сорвали подготовку высадки морского десанта ВСУ в Крыму
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные сорвали попытку провести артиллерийскую подготовку высадки морского десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом стало известно из сообщения авторов Telegram-канала «Два майора».

По информации издания, ВСУ пытались нанести удар по пункту дислокации ВС России на побережье, однако благодаря разведданным военным удалось заранее эвакуироваться.

«Бойцы отряда поглумились над обманутым противником, прибыв на место поражения, чтобы помочь пожарным потушить объект», — рассказали авторы канала «Два майора».

Ранее стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах. Они маскировались под гражданских мужчин предпенсионного возраста.

ЖЗЛ
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