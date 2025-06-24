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15:40, 24 июня 2025Россия

Стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах

На границе Курской и Сумской областей задержали диверсантов в гражданской одежде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На границе Курской и Сумской областей задержали украинских диверсантов в гражданской одежде. О проникших в приграничье диверсантах стало известно из публикации в связанном с группировкой войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер».

По информации портала, диверсанты пытались объяснить свое нахождение в приграничной зоне нелепыми отговорками.

«Звучали безумные истории от сказок про "приехал на свадьбу, но застрял в зоне боевых действий" до "решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 километров, но ошибся стороной света и почти оказался в России», — рассказали в «Северном ветре».

Связанный с военными канал предупредил, что в приграничье могут быть и другие диверсанты, маскирующиеся под гражданских мужчин предпенсионного возраста.

Ранее стало известно о новых попытках пехоты ВСУ прорваться в Курскую область.

ЖЗЛ
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