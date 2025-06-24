Стало известно о продолжающейся атаке украинских БПЛА в российском приграничье

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Он отметил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в центре и на востоке региона обнаружили и уничтожили еще несколько дронов. Гусев подчеркнул, что отражение ударов продолжается.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, заметил воронежский губернатор.
Гусев напомнил жителям приграничья о недопустимости распространения в интернете видео и фото с места произошедшего. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что над Воронежской областью сбили более 15 беспилотников Вооруженных сил Украины. Тогда в результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал.