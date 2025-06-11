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07:08, 11 июня 2025Россия

Украина выпустила по региону России свыше 15 беспилотников

Воронежский губернатор Гусев: Над регионом сбили более 15 беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Над Воронежской областью в ночь на среду, 11 июня, сбили свыше 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет», — сообщил губернатор.

По его словам, опасность атаки дронов в регионе сохраняется. Других данных о ситуации глава региона не привел.

Ночью губернатор сообщал, что над Воронежской областью сбито больше пяти дронов ВСУ. Вместе с тем в ночь на 11 июня под удар попала Тамбовская область, где целью ВСУ был пороховой завод в регионе.

ЖЗЛ
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