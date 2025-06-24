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16:41, 24 июня 2025Россия

Стало известно о смерти тестя главы российского региона на приеме у стоматолога

В ЯНАО сообщили о смерти на приеме у стоматолога тестя главы региона Артюхова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сообщили смерти тестя главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом говорится в публикации сетевого издания «Тюмень онлайн» со ссылкой на источники.

Мужчине, имя которого в заметке не раскрывается, стало плохо на приеме у стоматолога. Это произошло сразу после введения ему некоего препарата. Лечение член семьи Артюхова проходил в одной из местных клиник.

В учреждении от комментариев отказались, переадресовав вопросы журналистов в Следственный комитет. Комментариев оттуда на момент публикации материала не поступило.

Ранее аналогичный случай произошел в Ленинградской области, где ребенок не выжил после посещения стоматолога. Тогда было возбуждено уголовное дело. Известно, что перед этим девочке трижды вкалывали обезболивающее, а после удаления зуба она почувствовала себя плохо.

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