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15:22, 24 июня 2025Россия

Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 400 баллов

Мэр Собянин: Школьница из Москвы Яшмолкина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Учащаяся Надежда Яшмолкина из столичной школы №1514 сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов. О выдающемся результате выпускницы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что девушка получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

В прошлом московская школьница побеждала в шести профильных олимпиадах. Кроме того, она участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, указал Собянин.

«Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — написал мэр.

Собянин упомянул в посте, что девушка хочет построить карьеру в IT.

Ранее сообщалось, что в России снизился средний балл ЕГЭ по русскому языку.

ЖЗЛ
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