Стоимость войны России и НАТО посчитали

Bloomberg: Год войны России и НАТО будет стоить 1,5 триллиона долларов

Год войны между Россией и Североатлантическим альянсом будет стоить мировой экономике 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Исследование Bloomberg Economics показывает, что прямыми издержками от разрушений в зоне боевых действий в случае войны России и НАТО будут более высокие цены на энергоносители из-за прекращения российских поставок (...) и сокращение мирового ВВП на 1,3 процента или на 1,5 триллиона долларов в первый год. Это почти равно последствиям конфликта на Украине», — отмечается в материале.

По оценкам агентства, в случае распространения конфликта на европейские страны, «жертв было бы намного больше».

9 июня генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс намерен готовиться к конфликту с Россией «в течение трех-пяти лет». Он пояснил, что о таком временном отрезке говорят военные блока, например, начальник Генштаба ВС Германии, который считает, что Москва якобы будет готова к конфронтации со странами блока к 2029 году.