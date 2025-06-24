Суд решил судьбу киллера одной из самых кровавых банд российского региона

В Подмосковье киллер банды «Северские» Воронин получил 24 года колонии

Московский областной суд приговорил киллера банды «Северские» Андрея Воронина к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Воронин признан виновным по статьям о расправе, покушении на жизни и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, Воронин являлся киллером банды. Он не просто расправлялся с неугодными банде людьми, но и пытался влиять на криминальный мир.

По данным следствия, именно он расправился со своим главарем — Виктором Лазовским. Кроме того, на его счету пять расправ над непокорными бизнесменами, а также покушения и незаконный оборот оружия.

По данным канала, члены группировки «Северские» занимались бандитизмом с начала 90-х годом и вплоть до 2019 года. Свое название банда получила в честь ресторана «Север», расположенного в Сергиевом Посаде, в котором они встречались. Отмечается, что заведение сгорело 10 лет назад, а после этого начались задержания участников группировки. Воронин оставался одним из последних участников. Ему удавалось скрываться до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2006 году Воронин с младшим братом вступил в созданную в 1997 году в столичном регионе банду, занимавшуюся вымогательством денег у коммерсантов на территории Московской, Ярославской и Костромской областей. Также бандиты совершали нападения и расправы.