СВР отреагировала на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ словами «проверять будем»

Нарышкин: Россия верит заявлением Сербии о прекращении поставок оружия Украине

Россия верит заявлением президента Сербии Александра Вучича о прекращении Белградом поставок оружия Украине, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.

«Президент Вучич выступил, сделал заявление о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия», — сказал глава разведведомства.

Как отметил Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, российская сторона доверяет сербским коллегам. «Проверять будем», — добавил он.

Ранее СВР сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок вооружений на Украину.