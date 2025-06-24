СВР отреагировала на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ словами «проверять будем»

Россия верит заявлением президента Сербии Александра Вучича о прекращении Белградом поставок оружия Украине, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.
«Президент Вучич выступил, сделал заявление о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия», — сказал глава разведведомства.
Как отметил Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, российская сторона доверяет сербским коллегам. «Проверять будем», — добавил он.
Ранее СВР сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок вооружений на Украину.