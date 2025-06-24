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12:54, 24 июня 2025Мир

СВР отреагировала на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ словами «проверять будем»

Нарышкин: Россия верит заявлением Сербии о прекращении поставок оружия Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Россия верит заявлением президента Сербии Александра Вучича о прекращении Белградом поставок оружия Украине, заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует ТАСС.

«Президент Вучич выступил, сделал заявление о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия», — сказал глава разведведомства.

Как отметил Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, российская сторона доверяет сербским коллегам. «Проверять будем», — добавил он.

Ранее СВР сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок вооружений на Украину.

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