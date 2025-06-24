Телезвезда прервала интервью после одного личного вопроса

Телезвезда Тереза Джудиче прервала интервью из-за вопроса о неуплате налогов

Американская телезвезда Тереза Джудиче, известная по шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», прервала интервью телеканалу WGN News в Чикаго после личного вопроса о финансовых проблемах своей семьи. На это обратило внимание издание People.

Ведущий шоу Ларри Поташа задал вопрос, по какой причине семья Джудиче годами не платила налоги. Телезвезда сначала попросила уточнить, о какой семье идет речь, а после того, как Поташ отметил, что имел в виду ее родственников, которых обвинили в мошенничестве, Джудиче заявила, что завершает разговор, и отключилась от эфира. «Ей не понравился этот вопрос», — прокомментировал ситуацию ведущий.

Издание отмечает, что в марте 2025 года стало известно о том, что Тереза Джудиче и ее муж Луис Руэлас имеют общий суммарный долг по уплате налогов в три миллиона долларов (около 235 млн. рублей).

Ранее сообщалось, что Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. По версии следствия, блогер для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы и легализовала более 60 миллионов рублей из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов.