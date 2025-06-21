Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия.

Митрошина обвиняется по части 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса РФ (Легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Как полагает следствие, блогер для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы. По версии силовиков, она легализовала более 60,25 миллиона рублей из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов.