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03:16, 21 июня 2025Силовые структуры

Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / news.ru / Global Look Press

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия.

Митрошина обвиняется по части 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса РФ (Легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Как полагает следствие, блогер для отмывания денег купила недвижимость в центре Москвы. По версии силовиков, она легализовала более 60,25 миллиона рублей из 127 миллионов рублей неуплаченных налогов.

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