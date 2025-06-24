Трамп назвал журналистов американских телеканалов мусором и бесхребетными неудачниками

Дональд Трамп назвал американские телеканалы CNN и MSNBC мусором

Президент США Дональд Трамп в прямом эфире назвал работников американских телеканалов CNN и MSNBC мусором и бесхребетными неудачниками. На это обратило внимание издание Deadline.

Трамп обрушился с критикой на журналистов, которые скептически отнеслись к сообщениям, что благодаря ранее нанесенным ударам по Ирану США удалось полностью нейтрализовать ядерный потенциал этой страны. «Мне кажется, CNN нужно извиниться перед пилотами бомбардировщиков B-2, мне кажется, что и MSNBC стоит извиниться. Они бесхребетные неудачники. Я говорю это CNN, потому что мне приходится смотреть весь этот мусор. Это все мусор, фейковые новости. А CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал он во время выступления.

После этого разгневанный Трамп выразил недовольство руководством телеканала MSNBC, неверно назвав аббревиатуру канала и оскорбив его председателя. «MSDNC, там есть парень по имени Брайан Робертс, он возглавляет его, он позорище. Просто слабак и жалкое позорище», — добавил разгневанный политик перед тем, как покинуть эфир.

Ранее стало известно, что Трамп провел «жесткий и прямой» разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем. Уточнялось, что американский лидер был очень разгневан, когда решил, что стороны нарушают режим прекращения огня.