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17:28, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Трамп назвал журналистов американских телеканалов мусором и бесхребетными неудачниками

Дональд Трамп назвал американские телеканалы CNN и MSNBC мусором
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп в прямом эфире назвал работников американских телеканалов CNN и MSNBC мусором и бесхребетными неудачниками. На это обратило внимание издание Deadline.

Трамп обрушился с критикой на журналистов, которые скептически отнеслись к сообщениям, что благодаря ранее нанесенным ударам по Ирану США удалось полностью нейтрализовать ядерный потенциал этой страны. «Мне кажется, CNN нужно извиниться перед пилотами бомбардировщиков B-2, мне кажется, что и MSNBC стоит извиниться. Они бесхребетные неудачники. Я говорю это CNN, потому что мне приходится смотреть весь этот мусор. Это все мусор, фейковые новости. А CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал он во время выступления.

После этого разгневанный Трамп выразил недовольство руководством телеканала MSNBC, неверно назвав аббревиатуру канала и оскорбив его председателя. «MSDNC, там есть парень по имени Брайан Робертс, он возглавляет его, он позорище. Просто слабак и жалкое позорище», — добавил разгневанный политик перед тем, как покинуть эфир.

Ранее стало известно, что Трамп провел «жесткий и прямой» разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем. Уточнялось, что американский лидер был очень разгневан, когда решил, что стороны нарушают режим прекращения огня.

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