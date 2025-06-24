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11:26, 24 июня 2025Мир

Трамп ошарашил чиновников своим заявлением

NYT: Заявление Трампа о прекращении огня застигло врасплох его администрацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном застигло врасплох ряд чиновников его собственной администрации. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Заявление, сделанное через несколько минут после 18:00 по восточному времени (1:00 мск — прим. «Ленты.ру»), застало врасплох даже некоторых высокопоставленных сотрудников администрации Трампа», — пишет издание, ссылаясь на одного из чиновников.

По данным источника, ключевую роль в переговорах о перемирии с Ираном по «прямым и косвенным» каналам играли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а в качестве одного из посредников выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Ранее Трамп заявил о готовности Израиля и Ирана заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает то же самое спустя 12 часов.

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