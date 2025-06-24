Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США

Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США в Катаре

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по американской базе в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших», — заявил глава Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что Иран дал очень слабый ответ на удары Вашингтона по его ядерным объектам. По его словам, 13 из 14 ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы.

В ночь на воскресенье, 22 июня Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских Военно-воздушных сил (ВВС) стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Представители Белого дома заявили, что операция носит единоразовый характер.