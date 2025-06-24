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00:48, 24 июня 2025Мир

Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США

Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по базе США в Катаре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударах по американской базе в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших», — заявил глава Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что Иран дал очень слабый ответ на удары Вашингтона по его ядерным объектам. По его словам, 13 из 14 ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы.

В ночь на воскресенье, 22 июня Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских Военно-воздушных сил (ВВС) стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Представители Белого дома заявили, что операция носит единоразовый характер.

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