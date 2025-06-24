Траты россиян на покупку новых машин заметно упали

«Автостат»: Траты россиян на покупку новых машин упали на 12,5 процента в мае

По итогам мая 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых автомобилей сократились на 12,5 процента в месячном выражении и опустились до отметки 285,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с компанией «Газпромбанк Автолизинг» исследования.

Для сравнения, в апреле совокупные затраты граждан по приобретение новых машин оценивались в 325,7 миллиарда. Таким образом, за последний месяц весны показатель снизился на 40,5 миллиарда. В годовом выражении подобного рода траты сократились на 22,2 процента, или на 81,1 миллиарда, пояснили эксперты.

В мае траты на покупку новых автомобилей снизились у подавляющего большинства брендов. Так, у японских производителей показатель просел за месяц на 9,1 процента (до 16 миллиардов рублей), у европейских — на 11,2 процента (до 41,5 миллиарда), у американских — на 23,7 процента (до 2,9 миллиарда). Схожую динамику за отчетный период продемонстрировали российские и китайские марки. Показатель у первых сократился на 13 процентов (до 46,1 миллиарда), а у вторых — на 13,5 процента (до 163 миллиардов), заключили аналитики.

Большинство экспертов прогнозируют резкое снижение объемов продаж новых автомобилей на российском рынке. По итогам 2025 года реализация может просесть на 10-25 процентов. Аналитики же Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) допускают откат рынка в этому году до уровня девятилетней давности. Подобной динамике, утверждают они, будет способствовать ряд факторов, включая общее подорожание новых авто, регулярное повышение утилизационного сбора, а также высокую ключевую ставку, которая привела к резкому повышению рыночных ставок по автокредитам.