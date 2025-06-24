Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 24 июня 2025Экономика

Траты россиян на покупку новых машин заметно упали

«Автостат»: Траты россиян на покупку новых машин упали на 12,5 процента в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам мая 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых автомобилей сократились на 12,5 процента в месячном выражении и опустились до отметки 285,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с компанией «Газпромбанк Автолизинг» исследования.

Для сравнения, в апреле совокупные затраты граждан по приобретение новых машин оценивались в 325,7 миллиарда. Таким образом, за последний месяц весны показатель снизился на 40,5 миллиарда. В годовом выражении подобного рода траты сократились на 22,2 процента, или на 81,1 миллиарда, пояснили эксперты.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025

В мае траты на покупку новых автомобилей снизились у подавляющего большинства брендов. Так, у японских производителей показатель просел за месяц на 9,1 процента (до 16 миллиардов рублей), у европейских — на 11,2 процента (до 41,5 миллиарда), у американских — на 23,7 процента (до 2,9 миллиарда). Схожую динамику за отчетный период продемонстрировали российские и китайские марки. Показатель у первых сократился на 13 процентов (до 46,1 миллиарда), а у вторых — на 13,5 процента (до 163 миллиардов), заключили аналитики.

Большинство экспертов прогнозируют резкое снижение объемов продаж новых автомобилей на российском рынке. По итогам 2025 года реализация может просесть на 10-25 процентов. Аналитики же Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) допускают откат рынка в этому году до уровня девятилетней давности. Подобной динамике, утверждают они, будет способствовать ряд факторов, включая общее подорожание новых авто, регулярное повышение утилизационного сбора, а также высокую ключевую ставку, которая привела к резкому повышению рыночных ставок по автокредитам.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости