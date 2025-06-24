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23:45, 24 июня 2025Мир

Трамп отказал Нетаньяху в дальнейшей помощи США Израилю

WP: США больше не будут помогать Израилю и задействовать американских военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

США больше не будут помогать Израилю и задействовать своих военных, заявил американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

«Трамп позвонил Нетаньяху и сказал ему, что США больше не будут использовать свои военные силы для помощи Израилю в его войне с Ираном», — говорится в статье. По данным журналистов, Трамп отказал Нетаньяху в дальнейшей помощи.

Ранее в Совфеде заявили, что США добиваются своих целей с применением силы в любой части света, когда сочтут нужным. Американские власти не считают себя связанными нормами международного права, указали политики.

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