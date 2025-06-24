В России сделали важный вывод из участия США в 12-дневной войне Израиля и Ирана

Клишас о войне Израиля и Ирана: США добиваются своих целей с применением силы

США добиваются своих целей с применением силы в любой части света, когда сочтут нужным. Американские власти не считают себя связанными нормами международного права. Такой важный вывод сделал из участия Штатов в 12-дневной войне Израиля и Ирана председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Своими рассуждениями он поделился в Telegram-канале.

Российский сенатор отметил, что США использовали подобные методы и в прошлом. В этой ситуации Клишас не увидел ничего нового.

«Что этому можно противопоставить — укрепление суверенитета (в том числе технологического) России, вооруженных сил, ядерного потенциала и средств доставки», — написал он в посте.

Иначе жить придется по американским правилам, добавил член Совфеда.

До этого сообщалось, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 12-ти дней войны.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня объявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия. Политик подчеркнул, что первой огонь прекратит Исламская Республика, через 12 часов аналогичный шаг предпримет вторая сторона.