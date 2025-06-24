Туриста с остановкой сердца реанимировали в течение часа на пляже в Сочи и спасли

«Сочи №1»: В Сочи на пляже спасли туриста с остановкой сердца

На пляже в Сочи туриста с остановкой сердца в течение часа реанимировали и спасли. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что инцидент произошел на пляже «Жемчужина». Спасатели 40 минут пытались вернуть к жизни отдыхающего, после чего их сменила бригада прибывшей скорой помощи. Через час с момента остановки его сердце вновь забилось. В настоящее время мужчина в больнице.

Ранее в Гизе, Египет, врачи провели российскому туристу операцию на сердце и спасли ему жизнь. Уточняется, что операция прошла в больнице Эль-Агуза.