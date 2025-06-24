У бросившего об пол в российском аэропорту чужого ребенка белоруса нашли наркотики

Полиция нашла наркотики у белоруса, бросившего об пол в Шереметьево ребенка

У гражданина Белоруссии, проломившего в аэропорту Шереметьево голову чужому двухлетнему ребенку, нашли наркотики. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, найденные у задержанного наркотики являются каннабисом. В момент нападения на малыша мужчина также находился в состоянии наркотического опьянения.

31-летний гражданин Белоруссии прилетел из Кабула. В зоне выдачи багажа терминала С он приблизился к двухлетнему ребенку. Турист схватил мальчика на руки, а затем внезапно кинул на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

Дальнейшие действия нападавшего пресекли очевидцы и прибывшие полицейские. Очевидцы утверждают, что мужчина в аэропорту вел себя неадекватно.